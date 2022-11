WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im November zum wiederholten Male verschlechtert. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 5 Punkte auf 33 Zähler, wie die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der mittlerweile elfte Rückgang in Folge. Analysten hatte im Schnitt mit einer Abschwächung auf 36 Punkte gerechnet.

