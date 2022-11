STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - EUWAX Trends: Anleger kaufen einen Call auf Rheinmetall

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Rheinmetall (WKN MD786L)

Zur Wochenmitte steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Knock-out-Call auf Rheinmetall ein. Der Rüstungskonzern gab am Montag die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems für 1,2 Milliarden Euro bekannt. Im Geschäftsjähr 2022/2023 erwartet Expal Systems einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro. Nachdem die Rheinmetall-Aktie in den letzten Handelstagen ordentliche Kursgewinne verzeichnete, geht es heute um 1,3% auf 181,10 Euro abwärts. 2. Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz Group (WKN MD2SM7) Außerdem verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group. Der Automobilbauer hat die Preise für seine Elektromodelle EQE und EQS in China gesenkt. Tesla hatte diesen Schritt bereits im Oktober für seine Elektroautos in China vorgenommen. Die Mercedes-Benz Aktie ist mit einem Tagesverlust von über 5% auf 60,95 Euro der größte Tagesverlierer im DAX. 3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN UK6DP4)

Wie bereits an den vergangenen Handelstagen steigen die Anleger in Stuttgart in einen Call-Optionsschein auf den Softwareriesen Microsoft ein. Microsoft konnte im vergangenen Quartal seine Cloud-Umsätze um 24% auf 25,7 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Die Microsoft-Aktie gibt in einem schwächeren Börsenumfeld 1,2% auf 232,10 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment springt im bisherigen Handelsverlauf mehrfach zwischen rund 30 und -30 Punkten. Trotz der heutigen Kursverluste im DAX agieren die Stuttgarter Derivateanleger vorsichtig mit Long-Investments auf den deutschen Leitindex.

Börse Stuttgart auf Youtube:

Disclaimer:

