Wirtschaft Baerbock will Kooperation mit China an Menschenrechtslage knüpfen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will die wirtschaftliche Kooperation mit China stärker als bisher von der dortigen Menschenrechtslage abhängig machen. Das geht aus dem 59-seitigen Entwurf für eine neue China-Strategie der Bundesregierung hervor, die das Auswärtige Amt vor einigen Tagen zur Abstimmung an die anderen Ministerien verteilt hat und über die der "Spiegel" berichtet.



In dem Strategie-Entwurf wird scharfe Kritik an der kommunistischen Regierung in Peking geübt. So ist von "massiven Menschenrechtsverletzungen" in der Uiguren-Provinz Xinjiang und in Tibet die Rede. Auch "die Lage in Hongkong" wird problematisiert.