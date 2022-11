Deutsche Tele Medien bietet mit dem DTM DATASERVICE eine EuGH-konforme Schnittstelle für das Endnutzerdatenhandling

Frankfurt (ots) - Für Endnutzer wird die Löschung personenbezogener Daten nach

einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Rechtssache

C-129/21) deutlich verändert: Der EuGH hat klargestellt, dass Netzbetreiber,

Telefonanbieter und Anbieter von Endnutzerverzeichnissen und Auskunftsdiensten -

also die für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen -

gleichermaßen tauglicher Ansprechpartner für Löschanfragen sind. Das vom

Endnutzer angesprochene Unternehmen muss die betreffenden Daten dabei nicht nur

bei sich selbst löschen, sondern zusätzlich sowohl die Bezugsquelle seiner Daten

als auch all diejenigen wie zum Beispiel Suchmaschinenanbieter über das

Löschungsverlangen informieren, an die es die Daten des betreffenden Endnutzers

weitergeben hat. Die solchermaßen informierten Unternehmen haben sodann

ihrerseits ihre Datenlieferanten und -abnehmer zu informieren.



Das Urteil stellt die für die Verarbeitung von Endnutzerdaten Verantwortliche

vor neue Herausforderungen und stellt klar: Zwar genügt eine einmalige

Zustimmung eines Endnutzers, um dessen Eintragsdaten in beliebig viele

öffentliche Endnutzerverzeichnisse aufzunehmen, spiegelbildlich bedarf es aber

auch nur eines einmaligen Widerrufs dieser Einwilligung - und zwar an eine

beliebige, der für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlichen

Stelle -, um die Verbreitung des Löschungsbegehrens in Gang zu setzen.