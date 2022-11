FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Die Gemeinschaftswährung notierte am späten Nachmittag bei 1,0393 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Zwischenzeitlich war sie wieder über 1,04 US-Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0412 (Dienstag: 1,0404) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9604 (0,9612) Euro.

Der Euro hielt sich nach deutlichen Kursgewinnen an den vergangenen Handelstagen recht stabil. Am Dienstag hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,0479 Dollar den höchsten Stand seit Anfang Juli erreicht. Geopolitische Spannungen nach einem Raketeneinschlag in Polen haben den Euro bislang nicht nachhaltig belastet. Es wird inzwischen davon ausgegangen, dass es sich um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt und um keine Rakete aus Russland, wie zuerst befürchtet wurde.