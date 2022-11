Auch für 2023 rät Sunny Cars zur frühen Mietwagen-Buchung / Schon allein zur Preissicherung sollten Urlauberinnen und Urlauber rechtzeitig reservieren

München (ots) - Eine frühe Urlaubsplanung kann sich auch in 2023 auszahlen: Der

Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars (https://www.sunnycars.de)

verzeichnete in den vergangenen Monaten zwar eine deutlich stärkere Nachfrage

nach Ferienautos als in den beiden Vorjahren, bleibt für das kommende Reisejahr

jedoch verhalten optimistisch.



"Die Teuerungen, die sich für die Konsumentinnen und Konsumenten in ihrem

alltäglichen Umfeld jetzt schon abzeichnen, können sich nachhaltig auf die

nächsten Urlaubsplanungen auswirken", lautet die Einschätzung von Kai Sannwald,

Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars.