Korrigierte Neufassung der OTS0136 von heute Brickwise startet Zusammenarbeit mit Teilverkauf-Anbieter Bambus

Wien (ots) - Über die App-basierte Handelsplattform Brickwise können

Anleger:innen in digitale Anteile von Wohn- und Gewerbeimmobilien investieren.

Durch die Kooperation mit Bambus wird das Angebot in Zukunft um

Einfamilienhäuser und Villen erweitert, die zum Teil von den ursprünglichen

Eigentümer:innen verkauft werden.



Eine Villa am Stadtrand oder ein Einfamilienhaus erweisen sich gerade in

Krisenzeiten als beliebtes Investment. Dennoch gibt es Situationen im Leben, in

denen man nicht nur Wohnraum, sondern auch Zugriff auf liquide Mittel benötigt.

Das Kapital wird etwa benötigt, um eine Immobilie nachhaltig zu sanieren, die

Kinder beim Kauf ihres Eigenheims zu unterstützen oder sich einfach die lange

aufgeschobene Weltreise zu gönnen.