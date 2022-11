Metabolon unterzeichnet neue Partnerschaft mit der britischen Studie "Tracking Parkinson's"

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Morrisville, N.C. (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit wird dabei helfen, neuemetabolomische Biomarker zu identifizieren und biologische Veränderungen zuverfolgen, um die Pathogenese der Parkinson-Krankheit besser verstehen zu könnenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3708798-1&h=4144391321&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3708798-1%26h%3D300414166%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fmetabolon.com%252F%26a%3DMetabolon&a=Metabolon , Inc., der weltweitführende Anbieter von Metabolomik-Lösungen, die eine Vielzahl vonForschungsergebnissen, Diagnostik, therapeutische Entwicklungen und Anwendungenin der Präzisionsmedizin voranbringen, gab heute eine neue Zusammenarbeit mitTracking Parkinson's (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3708798-1&h=3550716833&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3708798-1%26h%3D1445988181%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.trackingparkinsons.org.uk%252F%26a%3DTracking%2BParkinson%2527s&a=Tracking+Parkinson%27s) bzw. der PRoBaND-Studiebekannt, eine im Vereinigten Königreich durchgeführte Längsschnittstudie zurParkinson-Krankheit, die vollständig von Parkinson's UK finanziert wird, um neuemetabolomische Biomarker zu identifizieren und biologische Veränderungen imLaufe der Zeit zu verfolgen, um die Pathogenese der Parkinson-Krankheit besserzu verstehen.Es gibt eine Vielzahl von Symptomen und Merkmalen der Parkinson-Krankheit, diesowohl auf genetische als auch auf externe Faktoren zurückzuführen sind. Das amInstitute of Neuroscience & Psychology der University of Glasgow in Schottlandansässige Unternehmen Tracking Parkinson's ist die weltweit größteLangzeitbeobachtungs- und multizentrische Studie, die darauf abzielt, dieseVariationen zu definieren, indem der klinische Ausdruck von Parkinson in Bezugauf genotypische Variationen analysiert wird. Seit 2012 hat Tracking Parkinson'sklinische Daten und Bioproben von mehr als 2.500 Teilnehmern gesammelt, die indrei Kategorien rekrutiert wurden, darunter kürzliches Einsetzen, frühesEinsetzen und Geschwister der Teilnehmer. Die Studie verfolgt die Teilnehmersieben Jahre lang und ist eine der klinisch am stärksten phänotypisiertenKohorten weltweit.Diese Zusammenarbeit wird es Metabolon und Tracking Parkinson's ermöglichen,metabolische Veränderungen im Serum auf klinische Veränderungen und genetischeVarianten im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit abzubilden, was dieIdentifizierung von neuartigen Biomarkern der Krankheitsprogression ermöglicht.Darüber hinaus werden selbst gemeldete Daten wie Schlafmuster und Geruchsverlust