Lula will Kampf gegen Klimawandel in den Vordergrund rücken

BRASÍLIA/SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Der gewählte brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will den Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz des Amazonasgebiets in seiner künftigen Regierungsarbeit in den Vordergrund stellen. "Es gibt keine Klimasicherheit in der Welt ohne ein geschütztes Amazonasgebiet", sagte Lula am Mittwoch in Ägypten auf der laufenden Klimakonferenz.

Er kündigte an, die Abholzung in allen brasilianischen Ökosystemen zu bekämpfen, die unter dem abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro geschwächten Umwelt- und Kontrollorgane wieder aufzubauen und Umweltverbrechen zu bestrafen. Lula wiederholte auch sein Vorhaben, ein Indigenen-Ministerium zu gründen. An den Agrarsektor richtete er sich, indem er diesen einen "Verbündeten bei der Erhaltung der Umwelt" nannte. Es sei notwendig, den Schutz der Wälder mit der Entwicklung in Einklang zu bringen.