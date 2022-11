CGTN China fordert die G20-Mitglieder auf, eine "inklusive, nützliche und resiliente" globale Entwicklung zu fördern

Peking (ots/PRNewswire) - Während sich die Staats- und Regierungschefs der 20

wichtigsten Volkswirtschaften der Welt auf Bali (Indonesien) treffen, erwartet

die internationale Gemeinschaft von ihnen verstärkte Anstrengungen, um eine

Vielzahl dringender gemeinsamer Herausforderungen zu bewältigen und einen Weg zu

globaler Erholung und gemeinsamer Entwicklung zu finden.



In seiner Rede auf dem 17. G20-Gipfel am Dienstag rief der chinesische Präsident

Xi Jinping alle G20-Mitglieder dazu auf, die Verantwortung zu übernehmen, die

ihnen als "wichtigen internationalen und regionalen Akteuren zukommt", um die

Frage unserer Zeit zu beantworten, "Was in dieser Welt falsch läuft und was wir

dagegen tun sollten".