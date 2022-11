An der Börse in Moskau ging es zur Wochenmitte dagegen moderat nach oben. Der RTS-Index schloss 0,34 Prozent höher bei 1163,59 Punkten./spa/APA/ck/jha/

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Mittwoch mehrheitlich nachgegeben. Kursgewinne gab es dagegen in Moskau. In Warschau waren die schwer gewichteten Bankaktien eine Belastung für den Aktienmarkt, aber auch in Prag und Budapest schlossen die Bankwerte mit Abschlägen.

