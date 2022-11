Das von YC und Alchemist unterstützte Unternehmen Segmed erhält Finanzierungsrunde von 5,2 Mio. $ und startet Plattform zur medizinischen Bildgebung in der klinischen Praxis

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Segmed - eine cloudbasierte Plattform

zur medizinischen Bildgebung in der klinischen Praxis, die Innovationen im

Gesundheitswesen beschleunigt, indem sie den Zugang zu medizinischen Daten

vereinfacht - hat den Abschluss einer Seed+-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,2

Millionen Dollar bekannt gegeben, die von Nina Capital geleitet wurde und an der

sich iGan Partners, M3 Inc, Mighty Capital, Expeditions Fund und Alchemist

Accelerator beteiligt haben. Damit beläuft sich der Gesamtbetrag der

eingeworbenen Mittel auf mehr als 10 Millionen Dollar. Das Unternehmen kündigte

zudem die Einführung von Segmed Insight an.



Segmed Insight wurde mit dem Ziel entwickelt, qualitativ hochwertige, reale

medizinische Bildgebungsdaten in die Hände von Klinikern, Forschern und

Entwicklern zu geben, insbesondere denen, die ihre KI-Algorithmen trainieren

oder validieren wollen.