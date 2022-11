Supermicro präsentiert ein breites Portfolio an leistungsoptimierten und energieeffizienten (luft- und flüssigkeitsgekühlten) Systemen mit skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation

SAN JOSE, Kalifornien und DALLAS, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference 2022 (SC22) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Storage und 5G/Edge, stellt auf der Super Computing Conference 2022 das branchenweit umfangreichste Portfolio an Servern und Speichersystemen vor, die auf dem kommenden skalierbaren Intel Xeon-Prozessor der 4. Generation basieren, der früher den Codenamen Sapphire Rapids trug.

Supermicro nutzt weiterhin seinen Building Block Solutions-Ansatz, um hochmoderne und sichere Systeme für die anspruchsvollsten KI-, Cloud- und 5G Edge-Anforderungen zu liefern. Die Systeme unterstützen Hochleistungs-CPUs und DDR5-Speicher mit bis zu 2-facher Leistung und Kapazitäten von bis zu 512 GB DIMMs sowie PCIe 5.0, das die I/O-Bandbreite verdoppelt. Die Intel Xeon CPUs der Max Series (früher unter dem Codenamen Sapphire Rapids HBM High Bandwidth Memory (HBM)) sind auch in einer Reihe von Supermicro X13-Systemen verfügbar. Darüber hinaus werden Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C unterstützt, wobei die Server für eine optimale Effizienz durch Luft- und Flüssigkeitskühlung ausgelegt sind und durch offene Industriestandard-Designs sowie verbesserte Sicherheit und Verwaltbarkeit für den Rackbetrieb optimiert sind.

„Supermicro ist wieder einmal Vorreiter bei der Bereitstellung des breitesten Portfolios an Systemen, die auf der neuesten Technologie von Intel basieren", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Unsere Total IT Solutions-Strategie ermöglicht es uns, unseren Kunden eine Komplettlösung zu liefern, die Hardware, Software, Rack-Scale-Tests und Flüssigkeitskühlung umfasst. Unser innovatives Plattformdesign und unsere Architektur holen das Beste aus den skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation heraus und bieten ein Maximum an Leistung, Konfigurierbarkeit und Energieeinsparungen, um den wachsenden Anforderungen an Leistung und Energieeffizienz gerecht zu werden. Die Systeme sind für den Rack-Scale optimiert, da Supermicro ein deutliches Wachstum der Rack-Scale-Fertigung mit bis zu 3-facher Rack-Kapazität verzeichnet."