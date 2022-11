Black Friday 2022 Weniger Käufer erwartet - Umsatzrückgang um 300 Millionen Euro bzw. sechs Prozent weniger als 2021 (FOTO)

Köln (ots) - Black-Friday-Angebote führen zur Kannibalisierung des Geschäfts:

Mehr als jeder zweite Käufer plant seine Black-Friday-Schnäppchen schon weit im

Voraus



An den kommenden Verkaufsaktionen rund um den Black Friday und den Cyber Monday

werden voraussichtlich weniger Menschen in Deutschland teilnehmen als noch im

Vorjahr. Hatten im letzten Jahr noch 35 Prozent einen oder mehrere

Black-Friday-Käufe im Wert von 5,3 Mrd. Euro getätigt, fällt der Anteil der

Black-Friday-Käufer 2022 auf 30 Prozent mit voraussichtlich 5,0 Mrd. Euro

niedriger aus. Dies sind 300 Millionen Euro bzw. sechs Prozent weniger Umsatz

als im Vorjahr. Grund hierfür ist in der Zurückhaltung der letztjährigen

Black-Friday-Käufer zu sehen, die nicht durch Neuinteressenten kompensiert wird.

Nur jeder Zweite (56%) Black-Friday-Käufer aus 2021 will dieses Jahr wieder

zugreifen. Dagegen plant nur jeder Sechste (16%) der bisherigen Nicht-Käufer in

diesem Jahr Black-Friday-Angebote zu nutzen.