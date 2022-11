Siyi Intelligence führt auf der auf MEDICA 2022 seine neue Generation von SYREBO®, einem weichen robotischen Handrehabilitationshandschuh, ein

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die große Eröffnung der MEDICA 2022

fand am 14. November 2022 in Düsseldorf statt. Als ein Anbieter von hochmodernen

Rehabilitationslösungen präsentierte Siyi Intelligence nach seinem ersten

Auftritt auf der MEDICA 2021 erneut seinen weichen robotischen

Handrehabilitationshandschuh SYREBO® und brachte auf der MEDICA 2022 (Halle 4,

Stand B47) die neue Generation des robotischen Rehabilitationshandschuhs HRC12

für den Heimgebrauch auf den Markt.



Als tragbares robotikbasiertes Produkt für Verbraucher kombiniert der weiche

robotische Handrehabilitationshandschuh SYREBO® die neueste weiche

Exoskelett-Technologie, die einfach zu bedienen und leicht zugänglich ist. Mit

einer Vielzahl von Trainingsmethoden, einschließlich passivem Training,

bilateralem Spiegeltraining usw., wurde SYREBO® entwickelt, um die Bedürfnisse

von Schlaganfallüberlebenden während des gesamten Rehabilitationsprozesses zu

erfüllen.





Der neu eingeführte HRC12 verfügt über verbesserte Trainingsmodi (z. B.Feinmotorik-Training, Dehnungsmodus, Kneiftraining usw.) sowie praktischeTrainingsprogramme, die auf diese Weise den Trend zur Bereitstellungprofessioneller Rehabilitationsdienste in die häusliche Umgebung anführen.Daher hat der HRC12 auf der Medica 2022 viel Aufmerksamkeit erregt. Scharen vonBesuchern kamen zum Stand und zeigten tiefes Interesse an der technischenKompetenz, der Wirksamkeit und den klinischen Anwendungen von SYREBO.Als High-Tech-Unternehmen hat sich Siyi Intelligence seit seiner Gründung imJahr 2017 global verzweigt. In diesem April besuchte Siyi Intelligence zusammenmit seinem Chief Technical Consultant Team von der North Carolina StateUniversity die WearRAcon 2022 in den USA. Im September brachte Siyi Intelligenceden neuen intelligenten Rehabilitationsspiegel zur RehaCare 2022 in Düsseldorf.Die verstärkte Teilnahme an internationalen akademischen und gewerblichenVeranstaltungen steht im Mittelpunkt der globalen Marketingstrategie von Siyi.Bei solchen Anlässen vertritt Siyi nicht nur das Unternehmensbild von nationalenUnternehmungen, sondern tauscht auch Ideen aus und strebt strategische Allianzenmit Branchenführern weltweit an."Siyi Intelligence hat den vielfältigen Bedürfnissen der menschlichen GesundheitRechnung getragen. Wir werden unsere ursprüngliche Absicht nicht vergessen undweiterhin innovative Produkte im Bereich der intelligenten Rehabilitationentwickeln, um Patienten ein gutes Behandlungsumfeld für die Rehabilitation zubieten." Gavin Yin, der CEO, kommentierte: "Gleichzeitig werden wir auch dieÜberseemärkte weiter erkunden und die internationale strategische Zusammenarbeitstärken!"Besuchen Sie Siyi Intelligence und SYREBO® in den sozialen Medien: Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100068107562862)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/shanghai-siyi-intelligent-technology-co-ltd-%EF%BB%BF/)Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCDdhLulljLbSdUSNrIJilgA/videos)Weitere Informationen zu SYREBO® finden Sie unter folgendem Link:http://www.syrebo.com/mailto:info@siyizn.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1947661/Siyi_Intelligence_Team_MEDICA_2022.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1947662/Visitors_SYREBO_s_soft_robotic_hand_rehabilitation_glove_HRC12.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/siyi-intelligence-fuhrt-auf-der-auf-medica-2022-seine-neue-generation-von-syrebo-einem-weichen-robotischen-handrehabilitationshandschuh-ein-301680492.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160231/5372238OTS: SiYi Intelligence