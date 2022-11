Hisense steigt auf Platz 2 im Markt und erreicht historischen Höchststand beim weltweiten TV-Versand

QINGDAO, China, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 15. November zeigten Daten des Marktforschungsinstituts AVC Revo, dass der weltweite Versand von Hisense-Fernsehern von Januar bis Oktober 19,6 Millionen Stück erreichte, was eine Zunahme von 18 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieser Rekordumsatz positioniert Hisense auf den 2. Platz auf dem Weltmarkt, ein historischer Höchststand in der Geschichte der Marke, und zeigt, dass Hisense in schwierigen Zeiten eine immer wichtiger werdende Rolle in der Hausgeräteindustrie spielt.

Im Jahr 2022 stagniert das Wachstum der Weltwirtschaft. Die weltweit hohe und anhaltende Inflation untergräbt weiterhin die Kaufkraft und Kauflust der Verbraucher. In der globalen TV-Branche ist die Verbrauchernachfrage auf ihren niedrigsten Stand seit fast einem Jahrzehnt gefallen. Laut dem neuesten „Global TV Brand Shipment Monthly Data Report" von AVC Revo sind die weltweiten TV-Lieferungen in diesem Jahr acht Monate in Folge zurückgegangen, wobei die kumulierten weltweiten TV-Lieferungen in den ersten drei Quartalen um 5,9 % gesunken sind.

Laut den von AVC Revo veröffentlichten Daten ist das Verkaufsvolumen von Fernsehgeräten der Marke Hisense auf dem chinesischen Markt in den 14 Monaten seit September 2021 stetig gewachsen. Von Januar bis Oktober 2022 stiegen die Lieferungen von Hisense TV um 30 % im Vergleich zum Vorjahr, während der Umsatzanteil an den Lieferungen 25,19 % erreichte und den zweiten Platz um mehr als 8 % übertraf. Seit März 2022 haben die Lieferungen von TV-Geräten von Hisense in den Auslandsmarkt in 8 aufeinanderfolgenden Monaten ein kontinuierliches Wachstum erzielt. Von Januar bis Oktober ist die Zahl der ins Ausland versandten TV-Geräte im Vergleich zum Vorjahr um 13 % gestiegen.

Die Analyse von AVC Revo enthüllt die Gründe für die herausragenden Leistungen von Hisense TV inmitten von turbulenten Zeiten. Einerseits geht die dynamische Kombination an verschiedenen Fronten genau auf die Bedürfnisse der Verbraucher ein und rationalisiert die Produktgestaltung. Andererseits zahlen sich auch die langfristigen Bemühungen von Hisense im Sportmarketing aus, die das Markenbewusstsein und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem Weltmarkt erfolgreich hochfahren.

Darüber hinaus ist die ausgezeichnete Lieferkette von Hisense ein weiterer positiver Faktor für die Zunahme der Beliebtheit dieser Marke insgesamt. Sie sorgt nicht nur für eine stabile Versorgung mit Produkten, sondern verhindert auch, dass die Rohstoffpreise von Marktschwankungen beeinflusst werden, was Hisense dabei hilft, die Produktionskosten auf einem angemessenen Niveau zu halten.

Das beträchtliche Wachstum von Hisense auf dem Weltmarkt ist untrennbar mit den optimalen Geschäftsstrategien und den unermüdlichen Bemühungen verbunden, seine Produktlinien mit Spitzentechnologie zu verbessern. In Zukunft wird Hisense sein Engagement für die Bereitstellung weiterer Premium-Lösungen verstärken, damit die Kunden Unterhaltung auf der nächsthöheren Ebene genießen können.

