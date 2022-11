JEFFERIES stuft Flutter auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flutter vor dem Kapitalmarkttag in den USA an diesem Mittwoch auf "Buy" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Im Fokus dürfte der 2023 erwartete Wendepunkt in Sachen Profitabilität des Online-Glücksspielkonzerns in Nordamerika stehen, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies Wheatcroft auf einen adressierbaren Gesamtmarkt von 40 Milliarden Dollar./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 13:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / 13:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Flutter Entertainment Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 129,3EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Wheatcroft

Analysiertes Unternehmen: Flutter

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 129

Kursziel alt: 129

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m