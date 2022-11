Gold Terra erhöht nicht vermittelte Privatplatzierung

Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

16. November 2022, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC QX: YGTFF) (" Gold Terra " oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-reso ...) freut sich bekannt zu geben, dass die am 7. November 2022 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") mit einem Bruttoerlös von 1.960.117 $ auf 3.780.517 $ erhöht wurde und nun vollständig gezeichnet ist.

Das Angebot besteht aus dem Verkauf von (i) 12.020.585 Flow-Through-Aktien des Unternehmens (FT-Aktie") zu einem Preis von $ 0,20 pro FT-Aktie und (ii) 8.602.500 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien") zu einem Preis von $ 0,16 pro Stammaktie.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für Ausgaben verwendet, die als "kanadische Explorationsausgaben" ("CEE") und "Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) gelten. Das Unternehmen wird bis spätestens 31. Dezember 2022 auf diese CEE verzichten. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Es wird erwartet, dass die Direktoren und leitenden Angestellten von Gold Terra an dem Angebot teilnehmen und insgesamt 600.000 Stammaktien erhalten werden. Eine solche Beteiligung am Angebot wird eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß der Definition in Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (61-101") darstellen. Das Angebot ist von den formalen Bewertungs- und Genehmigungserfordernissen für Minderheitsaktionäre gemäß 61-101 ausgenommen, da weder der Marktwert der an verbundene Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die Gegenleistung für diese Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden. Ein Material Change Report wird im Zusammenhang mit der Beteiligung der Direktoren und leitenden Angestellten an dem Angebot weniger als 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots eingereicht werden, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten nutzen und das Angebot zügig abschließen zu können.