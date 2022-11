CREDIT SUISSE stuft APPLE INC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 184 US-Dollar belassen. Nach der Ankündigung des iPhone-Herstellers am 6. November, dass die Lieferung der Modelle 14 Pro und 14 Pro Max aufgrund von Covid-Beschränkungen eingeschränkt sei, habe sie die geschätzten Liefertermine in den USA verfolgt, schrieb Analystin Shannon Cross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun habe sie Verschiebungen festgestellt. Aber iPhone-Nutzer seien sehr treu, und die Verschiebung dürften daher eher zu verzögerten als zu entgangenen Verkäufen führen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 18:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 149,2EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Shannon Cross

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 184

Kursziel alt: 184

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m