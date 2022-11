Trillium Gold beauftragt die Swiss Resource Capital AG mit Marketing- und Beratungsdienstleistungen

SRC mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist ein globales Netzwerk von Experten, die eng mit Investmentfonds und Vermögensverwaltern zusammenarbeiten, um außergewöhnliche Investitionsmöglichkeiten im Bergbausektor zu identifizieren.

Gemäß einer mit SRC geschlossenen Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, SRC über einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten eine monatliche Gebühr von 2.500 € zu zahlen. Nach diesem Zeitraum wird die Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen von SRC und dem Unternehmen verlängert. Das Unternehmen hat SRC außerdem 50.000 Aktienoptionen (die "Optionsgewährung") gewährt, wobei jede Option in eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem Ausübungspreis von $ 0,20 pro Stammaktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden kann. Die Optionszuteilung unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr

Direktor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations, dyoshimatsu@trilliumgold.com, (416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com.

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios befasst. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen eines der größten aussichtsreichen Grundstückspakete im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie entlang der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi zusammengestellt. Das Unternehmen schloss vor kurzem Akquisitionen ab, die seine zusammenhängende Landposition über mehr als 100 km an günstigen Strukturen in der Nähe des Projekts Great Bear von Kinross Gold und des Betriebs Red Lake von Evolution Mining erweitern. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, beteiligt.