Der Euro wurde zum Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0398 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs in Frankfurt auf 1,0412 (Dienstag: 1,0404) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9604 (0,9612) Euro.

Walmart legten nach der positiven Überraschung am Vortag hingegen weiter zu. Der Shopping-Riese hatte mit seinem Zahlenwerk überzeugt, das Jahresumsatzziel angehoben und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Nun gab es zahlreiche positive Analystenkommentare. Die Aktie, die tags zuvor um 6,5 Prozent hochgesprungen war, baute ihr Plus um 0,7 Prozent aus. Für die Anteile von Lowe's ging es um 3,0 Prozent hoch, nachdem der Händler von Heimwerkerartikeln und Haushaltsgeräten sein Gewinnziel für dieses Jahr höher steckte.

Target verwies ebenfalls auf trübere Aussichten und kappte daher seine Ziele für Umsatz und Ergebnis im wichtigen Schlussquartal. Der Kurs sackte um 13,1 Prozent ab. Belastet wurden davon auch die Papiere von Wettbewerbern wie Kohl's und Best Buy . Kohl's büßten 7,1 Prozent ein und Best Buy 8,6 Prozent.

Außerdem gab es noch politischen Gesprächsstoff, denn nun ist es offiziell, dass Donald Trump zurück ins Weiße Haus will. Der 76-Jährige geht ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024. Vor Anhängern machte Trump deutlich, dass er bei einer Wiederwahl seine bisherige Politik fortsetzen will.

Der S&P 500 verlor zur Wochenmitte 0,83 Prozent auf 3958,79 Zähler. An der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es nach einer relativ deutlichen Erholung am Vortag noch etwas kräftiger abwärts. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,45 Prozent auf 11 699,09 Punkte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kursrally an der New Yorker Wall Street stockt nach wie vor. Am Mittwoch dämpften Marktexperten zufolge überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte.

