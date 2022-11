Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 10. November ging die 5. China International

Import Expo (CIIE) in Shanghai zu Ende und markierte damit die erfolgreiche

Veranstaltung einer Austauschplattform, auf der einheimische und internationale

Marken gleichermaßen vertreten sind. Die King's Luck Brewery aus der

ostchinesischen Provinz Jiangsu war erneut auf der Messe vertreten und bot der

Welt eine Kostprobe der chinesischen alkoholischen Getränke.



Das seit vier Jahren stattfindende Global Forum for Brand Equity Strategists ist

eine der wichtigen Aktivitäten für den Austausch zwischen chinesischen und

ausländischen Unternehmen auf der CIIE.





Während der Veranstaltung stellte die King's Luck Brewery die Entwicklung derGuoyuan-Serie vor, eine neue Generation von alkoholischen Getränken derSpitzenklasse in China.Die 2004 gegründete Marke war 2010 auf der Weltausstellung in Shanghaivertreten, 2018 bei den Vereinten Nationen verfügbar und ist 2021 auf der CIIEzu sehen. Im Prozess des hochwertigen Wachstums fördert die Marke die Kulturchinesischer Glückssymbole in ihrem Bemühen, den neuen Entwicklungswegchinesischer Marken zu erkunden.Ein Branding-Fall der V-Serie von Guoyuan hat in diesem Jahr eine Auszeichnungin seinem Bemühen um Soft Power gewonnen.Während des Gesprächs am runden Tisch diskutierten die King's Luck Brewery undVertreter von weltweit bekannten Unternehmen wie doTERRA, Reckitt Benckiser, RDMGroup und Uniqlo über die hochwertige Entwicklung und die globale Kommunikationvon Unternehmen und starteten gemeinsam die jährliche Kooperationsinitiativechinesischer und ausländischer Marken.Bei einer Gemeinschaftsveranstaltung kamen chinesische und ausländische Gästezusammen, um ein alkoholisches Getränk aus der Guoyuan-Serie zu probieren undSouvenirs auszutauschen. Qian Zhenhua, der Weltmeister im modernen Fünfkampf,sandte seine besten Wünsche an die chinesischen und ausländischen Marken.Der Verkehrsknotenpunkt Shanghai Hongqiao, der dank seines umfassendenVerkehrsangebots das Haupteingangstor Shanghais für den Empfang von Gästendarstellt, fungiert als Fenster zur Welt und wichtiger Verknüpfungspunkt für dieCIIE. Auch in diesem Jahr war Guoyuan wieder im Ausstellungskorridor der CIIE imVerkehrsknotenpunkt vertreten und präsentierte den Besuchern aus aller Weltsowohl das historische Erbe als auch die Innovationen der berühmten chinesischenSpirituosen.In Zukunft wird die King's Luck Brewery an der Spitze der chinesischenAlkoholindustrie stehen, um ein neues Entwicklungsmuster zu schaffen und einenneuen Kurs für die weltweite Verbreitung chinesischer alkoholischer Getränkeeinzuschlagen. Durch solche Bemühungen dürfte sich der Einfluss chinesischeralkoholischer Getränke in der ganzen Welt ausbreiten und zum Geschmack Chinaswerden, über den sich die Verbraucher weltweit freuen.