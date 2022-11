BEIJING, China, 17. November 2022 /PRNewswire/ -- Auf dem Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion and Cooperation Forum 2022, das am 12. November im Bezirk Xishan in der Stadt Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu stattfand, wurden Geschäftsabschlüsse für 42 Projekte in Höhe von insgesamt 44,5 Mrd. Yuan unterzeichnet.

Xinhua Silk Road Geschäftsabschlüsse für 42 Projekte in Höhe von 44,5 Mrd. RMB bei Investmentpromotionsveranstaltung im ostchinesischen Wushi in Xishan unterzeichnet

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer