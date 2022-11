Österreich ist Gutscheinland. Fast die Hälfte der Österreicher:innen die heuer Weihnachtsgeschenke besorgen wollen, schenken Gutscheine (43%), mit einigem Abstand dahinter kommen Spielzeuge (30%), Bücher (27%) und auf Rang vier Bargeld (22%). Während Frauen beim Schenken deutlich öfter als Männer an Deko-Artikel, Spielwaren, Kosmetika, Parfüm sowie Bücher denken, verschenken Männer gerne Sport- und Freizeitausrüstung. Interessante Unterschiede sind zwischen den Altersgruppen zu beobachten: Während Gutscheine in allen Altersgruppen klar die Spitzenposition einnehmen, liegen auf Rang Zwei bei den jungen Käufer:innen (16-29 Jahre) Sport und Freizeitausrüstung, bei den 30 bis 49-Jährigen Spielwaren und bei der ältesten Generation (50-75 Jahre) Bargeld. Beschenkt werden traditionell vor allem Familienmitglieder, insbesondere Ehe- oder Lebenspartner sowie Kinder. Mehr als jeder Dritte (37%) will auch Freunde beschenken, jeder Fünfte (22%) will sich selbst etwas gönnen. Passend zur Gutschein-Affinität der heimischen Bevölkerung setzen die beiden größten österreichischen Einkaufszentren auf die hauseigene Westfield Gutscheinkarte. Bis 27. November 2022 gibt es im Zuge der Weihnachtsaktion fünf Prozent Rabatt bei einem Onlineeinkauf im Webshop und einem Einkaufswert von mindestens 50 Euro. Alle Beschenkten können sich über eine riesige Auswahl von über 450 Marken in beiden Centern freuen. Gebrauchte Gutscheinkarten kann man an den Rezeptionen in beiden Centern zurückgeben. Diese werden anschließend ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt.