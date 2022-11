Wirtschaft TUI verteidigt Staatshilfen

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der neue TUI-Chef Sebastian Ebel ist sich nach eigenen Angaben sicher, dass die Milliarden, die der Staat dem Urlaubskonzern an Unterstützung gewährt hat, letztlich ein gutes Geschäft sein werden. "Das Engagement in TUI wird für den Staat und den deutschen Steuerzahler sehr erfolgreich, das heißt wirtschaftlich lukrativ sein", sagte Ebel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Sowohl die Stille Einlage über 420 Millionen Euro als auch die Optionsanleihe über 59 Millionen Euro könnten "für einen Euro je Anteilschein in Aktien umgewandelt werden, die dann verkauft werden könnten". Das wäre bei einem Kurs von 1,75 Euro wie heute "ein Gewinn von 75 Prozent", so Ebel. Abgesehen davon habe der Staat schon 300 Millionen Euro an Zinsen von TUI bekommen.