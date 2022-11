BARCLAYS stuft Covestro auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Konzernchef Markus Steilemann sei recht skeptisch für die Nachfrage aus dem Konsumsektor 2023, gerade in Deutschland, schrieb Analyst Sebastian Satz am Mittwochnachmittag nach einer US-Roadshow mit dem Kunststoffkonzern. Der Konzern traue sich aber zu, im Vergleich zu den Konsumausgaben überdurchschnittlich zu wachsen. Mit Blick auf die Produktionsstandorte in Europa habe der Manager zudem gesagt, dass diese nach einer Normalisierung der Energiepreise wettbewerbsfähig bleiben würden./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 14:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / 14:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 35,81EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sebastian Satz

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m