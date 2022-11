* Verrechnete Prämien um 4,3 Prozent auf 5.033,1 Millionen Euro gestiegen

* Combined Ratio trotz Großschäden und Unwetter fast unverändert bei 94,4 Prozent

* Abschreibungen reduzierten Kapitalanlageergebnis um 11,7 Prozent auf 368,8 Millionen Euro

* Ergebnis vor Steuern mit 275 Millionen Euro trotzdem nur knapp unter Vorjahr (- 7,8 Prozent)

* Kapitalquote Solvency II bei starken 244 Prozent

* Ausblick: Robustes Kerngeschäft, keine Prognose zur Entwicklung der Kapitalmärkte



UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 ein Ergebnis vor Steuern von 275 Millionen Euro erwirtschaftet. Die verrechneten Prämien sind bis Ende September 2022 um 4,3 Prozent gewachsen. In allen Sparten konnten Steigerungen verzeichnet werden: Die Schaden- und Unfallversicherung hat um 5,5 Prozent, die Krankenversicherung um 4,9 Prozent und die Lebensversicherung um 1,2 Prozent zugelegt. "Wir haben in den ersten neun Monaten trotz komplexer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ein solides Ergebnis erzielt. Mit 275 Millionen Euro liegt das Ergebnis vor Steuern trotz der hohen Abschreibungen auf russische Anleihen aus dem ersten Halbjahr, hoher Belastungen aus Großschäden und Naturkatastrophen sowie der stark gestiegenen Inflation nur knapp unter dem Vorjahresniveau", so Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group.



Die Combined Ratio ist aufgrund hoher Belastungen durch Großchäden und Unwetter leicht auf 94,4 Prozent gestiegen (1 - 9/2021: 94,2 Prozent), ebenso inflationsbedingt die Gesamtkostenquote auf 26,7 Prozent (1 - 9/2021: 26,4 Prozent). "Unser Kerngeschäft ist robust und vital, sowohl in Österreich als auch in den internationalen Märkten. Die Auswirkungen der Inflation konnten wir durch hohe Kostendisziplin größtenteils abfedern. Unser Wachstumsprogramm UNIQA 3.0 - Seeding the Future liegt im Plan, allen voran entwickeln sich unsere Tochtergesellschaften in CEE nach Integration der Ex-AXA-Gesellschaften erfreulich", ergänzt Brandstetter.