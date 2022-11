IW Deutschland muss mehr ausländische Studenten anwerben

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Um mehr Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern zu gewinnen, sollte Deutschland nach Ansicht des Instituts Deutschen Wirtschaft (IW) gezielt Studenten den Weg an deutsche Hochschulen ebnen und ihnen danach den Sprung in den Arbeitsmarkt erleichtern. Denn diese Gruppe sei hervorragend geeignet, den Fachkräftemangel zu lindern, heißt es in einer Studie des IW, über die das "Handelsblatt" berichtet.



Sie sind am Ende des Studiums integriert, sprechen Deutsch und haben überdurchschnittlich oft einen Abschluss in den besonders gefragten Mint-Fächern, etwa als Ingenieure, Informatiker oder Naturwissenschaftler. Noch stellten diese "Zuwanderer übers Hochschulsystem" aber nur drei Prozent aller Akademiker. Und da sie weltweit gefragt seien, müsse man sie aktiver als bisher gezielt anwerben, empfiehlt IW-Experte Wido Geis-Thöne.