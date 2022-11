Allerdings wachsen die Anzeichen nach den crashartigen Verlusten seit Auflösung einer Seitwärtsspanne zu Beginn dieses Jahres auf einen endgültigen Boden im Bereich um 134,02 Euro. Auf der Oberseite wird der Index derzeit noch durch den 50-Tage-Durchschnitt und eine leicht abfallende Trendlinie begrenzt. Sollten Bullen den Schwung der letzten Tage weiter umsetzen können, käme durchaus ein mögliches Long-Szenario in Betracht, sodass die Verluste der letzten Monate teilweise aufgeholt werden könnten und auch einige Kurslücken geschlossen werden dürften.

Keine leichte Aufgabe

Aus technischer Sicht müssten erst der EMA 50 sowie die angesprochene Trendlinie im Bereich von 140,70 Euro zu Fall gebracht werden, damit Aufwärtspotenzial zunächst an 142,87 und darüber in den Bereich von 145,78 Euro entfaltet werden kann. Bei anhaltender Aufwärtsdynamik könnte dann die Kursmarke um 147,90 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, spätestens ab dem 200-Tage-Durchschnitt sollten aber wieder längere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Solange die Schiebephase der letzten Wochen jedoch anhält, bleibt das Barometer als neutral zu bewerten. Erst unterhalb von 136,50 Euro würde der Euro Bund-Future in Richtung seiner Jahrestiefs bei 134,02 Euro abwärts tendieren.