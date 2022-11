NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Im europäischen Softwaresektor bleibe der Dax-Konzern sein Favorit, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit der Aussicht auf ein ansteigendes Betriebsergebnis und dem anziehenden Zyklus im Sektor. Zudem bekämen Anleger mit SAP in einer Rezession einen defensiven Wert an die Hand, der überdies Aufwärtspotenzial habe. Aktuell verbessere sich die Stimmung für die Aktie kontinuierlich./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die SAP Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 107,2EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 116 Euro