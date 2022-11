MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christian Obst am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht. Die Bilanz habe der Stahlkonzern verbessert und zahle erstmals seit Jahren eine Dividende. Auch den Ausblick sieht Obst nahezu im Rahmen der Erwartungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 07:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die ThyssenKrupp Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 5,828EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 16 Euro