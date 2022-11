Im Unterschied zur Benchmark Dax konnte der Aktienkurs der Deutschen Börse AG im Jahr 2022 zulegen. Der Börsenbetreiber profitiert in diesem Jahr von zwei Entwicklungen. Einerseits ist der steigende Zinssatz dem Bankgeschäft der Deutschen Börse AG zugutegekommen. Andererseits erhöhte der rege Gashandel an der Leipziger Strombörse EEX die Einnahmen für den Börsenbetreiber. Die gestiegene Volatilität an den Märkten kommen der Börse AG sowohl durch vermehrten Handel als auch durch häufigere Absicherungsgeschäfte an der Terminbörse Eurex zugute. Die Terminbörse Eurex ist eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Börse AG. Das Management hob deshalb erneut seine Prognosen für das laufende Jahr an.

Der Aktienkurs der Deutschen Börse AG befindet sich seit Juni 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der nur im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 kurz durchbrochen wurde und in den Monaten danach eine Übertreibung nach oben durchlief. Auch der Abverkauf am Markt aufgrund des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 verursachte einen „V“-förmigen Kurseinschnitt. Im kleineren Maßstab folgten auf den „Ukraine-Rebound“ eine Seitwärtskonsolidierung und die Bildung einer Support-Zone im Bereich von 165,65 Euro. Aktuell wird die Unterstützung bei 165,65 Euro erneut getestet. Der Kurs ist gegenwärtig in der Mitte des Aufwärtstrends positioniert und könnte die Seitwärtsbewegung fortsetzen, ohne dass der Trend verlassen wird. Bleibt die derzeitige Marktlage so angespannt, sollte sich der Kurs in Richtung obere Begrenzung des Trendkanals entwickeln. Bis in das Jahr 2024 ist ein jährlicher Zuwachs beim Gewinn je Aktie von 11,48 Prozent geplant und senkt das erwartete KGV 2024 auf aktuell 17,07. Aufgrund der faktischen Monopolstellung am deutschen Markt und der steigenden Gewinndynamik erscheint dies nicht als abgehoben.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro) Tendenz: