WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Software- und Modellprobleme bei VW verleiten den neuen Konzernchef Oliver Blume laut einem Pressebericht zu weiteren herben Einschnitten in die Konzernplanung. So wolle der seit September amtierende Vorstandschef das geplante neue Werk für das "Trinity" getaufte Elektromodell nicht mehr bauen, berichtete das "Manager-Magazin" am Donnerstag. Zwar sei das Aus für das Werk im Wolfsburger Stadtteil Warmenau noch nicht formal beschlossen - Blume habe Vertrauten gegenüber aber klargemacht, dass dies sein Fahrplan sei.

In einem internen Schreiben von Blume und VW-Markenchef Thomas Schäfer an die Beschäftigten baten die Manager um Geduld: Die Überarbeitung von Plänen finde aktuell noch statt, für konkrete Aussagen sei es noch zu früh. Man wolle Entscheidungen aber gemeinsam im Vorstand und in enger Abstimmung mit der Arbeitnehmerseite treffen. Dafür gebe es einen klaren Zeitplan. Zuerst stünden Entscheidungen zum weiteren Software-Fahrplan und dem Zuschnitt der Plattformen an.