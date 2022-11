DAX pendelt um 14.300 Punkte

Ebenso befindet sich der S&P 500 weiterhin im übergeordneten Abwärtstrend und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Beide Indizes befinden sich in einer starken Erholung, sollten mittelfristig aber wieder nach unten abdrehen. Solange der DAX unter dem Verlaufshoch bei 14.440 Punkten bleibt, ist eher mit wieder fallenden Kursen und einem Abprall am Fibonacci-Fächer im Monatschart zu rechnen.

Bei den Konjunkturdaten stehen am heutigen Donnerstag um 11:00 Uhr am Vormittag die Verbraucherpreise der Eurozone für den Monat Oktober (endgültig) im Fokus. In der Folge der Daten könnte es wieder volatil werden. Am Nachmittag um 14:30 Uhr werden dann in den USA die jüngsten Arbeitsmarktdaten publiziert. Ebenfalls um 14:30 Uhr steht in den USA der Philadelphia-Fed-Index für November im Blickpunkt. Bei den Einzelaktien publizieren wieder zahlreiche Unternehmen ihre Quartalsergebnisse. Unter anderem stehen heute Siemens, ThyssenKrupp, CTS Eventim und DEMIRE mit Zahlen im Blick.