JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe auf ganzer Breite die Erwartungen am Markt übertrumpft, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch für das kommende Jahr läge der Konsens bisher nur am unteren Ende der vom Unternehmen angekündigten Bandbreite. Dies sei auch auf die überraschend guten Prognosen für jedes der Industriegeschäfte zurückzuführen. Die Aktie dürfte in Reaktion auf den Quartalsbericht sich überdurchschnittlich stark zeigen./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 07:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 131,1EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrew Wilson

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 156

Kursziel alt: 156

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m