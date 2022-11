BAADER BANK stuft Covestro auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Markterwartungen an die Dividenden des Kunststoffkonzerns für 2022 und 2023 könnten zu ambitioniert sein, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt allerdings bei seiner Kaufempfehlung - unter anderem wegen der niedrigen Bewertung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 08:34 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 35,85EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m