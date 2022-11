Recharge Resources stößt auf Lithiumsolezone und fügt weiteres Bohrloch zu Bohrprogramm mit Produktionsdurchmesser bei Pocitos 1 hinzu – Bericht gemäß NI 43-101 wird zurzeit erstellt

Vancouver (British Columbia), 17. November 2022. Recharge Resources Ltd. (CSE: RR, OTC: RECHF, Frankfurt: SL50) („Recharge“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Bohrprogramm des Unternehmens bei seinem Salar-Lithiumsole-Projekt „Pocitos 1“ in der argentinischen Provinz Salta in einem Bohrloch mit Produktionsdurchmesser bei 168 m auf eine Solezone gestoßen ist. Die Bohrung befindet sich nun auf der 296-m-Sohle und wird mithilfe des Packer-Probengeräts die unterschiedlichen Zielproduktionszonen zwischen den 300- und 425-m-Sohlen erproben.

Phil Thomas, QP und Project Geologist des Unternehmens, hat nun damit begonnen, die Basis für den Bericht gemäß NI 43-101 zu schaffen, nachdem er bei seinem Besuch in Argentinien im November das Bohrprogramm vorbereitet hatte, um die Durchflussraten und Proben zu messen und den erwarteten Bericht gemäß NI 43-101 zu erstellen. Phillip Thomas, BSc. Geol., FAusIMM MAIG, verbrachte die letzten 22 Jahre mit der Erkundung von Lithiumsolen, einschließlich der Errichtung und des Betriebs einer Pilotanlage für die Produktion beim Salar Rincon (für 825 Mio. $ an Rio Tinto verkauft). Er und sein Team haben auch den Salar Pozuelos erschlossen und eine angedeutete und vermutete Ressource von vier Explorationsbohrlöchern produziert (kürzlich für 962 Millionen USD an Ganfeng verkauft).

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es sein Bohrprogramm erweitern und beim Projekt Pocitos 1 ein oder mehrere weitere Bohrlöcher bohren wird und bis zu sechs zusätzliche Bohrlöcher beantragt hat. Das Unternehmen ist wie geplant auf lithologische Einheiten gestoßen, die Solen enthalten, die mit einem Doppelpacker erprobt wurden, und ist nun im Begriff, in die lithologischen Grundwasserleitereinheiten einzudringen, auf die A.I.S. Resources im Jahr 2018 gestoßen ist. Die Probennahmen sollen in Kürze beginnen und die These des Unternehmens bestätigen, die Bohrungen von 2018 für die Erstellung eines Berichts gemäß NI 43-101 zu verlängern, damit das Unternehmen das Projekt zu einer angedeuteten und nachgewiesenen Mineralressource, einer geprüften und wahrscheinlichen Mineralreserve und schließlich zu einer Rahmenuntersuchung und weiteren Machbarkeitsstudie weiterentwickeln kann. Die QP hat veranlasst, dass Proben an zwei Labors mit Doppel- und Standardproben zu QS/QK-Zwecken und 600L an Ekosolve Ltd. gesendet werden, um das Lithium aus der Sole zu verarbeiten und zu extrahieren und einen Bericht über die erzielte Gewinnungsrate und Reinheit zu erstellen.