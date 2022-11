Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT; FRA: 2CC2) hat das Labor des Saskatchewan Research Council ("SRC") in Saskatoon beauftragt, metallurgische Tests zur optimalen Gewinnung von Seltenen Erden aus einer hochgradigen 20 Kilogramm schweren Monazitprobe aus Searchlights Fanta-Zone in der Nähe von Kulyk Lake, Saskatchewan, durchzuführen. Das SRC wird die Ergebnisse in Form einer Aufbereitungsstudie für Seltene Erden (REE) bereitstellen. Dabei werden verschiedene Methoden zur Abtrennung des wertvollen Monazitminerals aus der Gesteinsprobe getestet und geprüft, ob andere Elemente vorhanden sind, die den Abbau des Erzminerals erschweren könnten.

Searchlight erkundet ein Vorkommen von hochgradigem Monazit, das systematisch in Gräben freigelegt und durch eine Reihe von Diamantsägeschnitten beprobt wurde, deren Gesamtgehalt an Seltenen Erden sich dem theoretischen Maximum für das Mineral Monazit, einem bevorzugten Erzmineral für Seltene Erden, annähert.

Der einfachste Weg, sich eine Vorstellung vom REE-Wirtsmineral Monazit zu machen, ist die Analogie zu einem Auto. Das Mineral Monazit ist das Auto mit einer Phosphatkarosserie, die sowohl Seltene Erden als auch Thorium und sogar Uran transportieren kann. Im Falle der Monazitproben von Searchlight sind die wichtigsten wirtschaftlich interessanten Seltenen Erden die Magnetmetalle Neodym und Praseodym, die in hocheffizienten Elektromotoren für Windturbinen und Elektrofahrzeuge verwendet werden.

Neue REE-Verarbeitungsanlage für Seltene Erden in Saskatoon soll 2023-2024 in Betrieb genommen werden

Für Investoren ist es von Bedeutung, dass in den nächsten zwei Jahren in Saskatoon, SK, eine brandneue Verarbeitungsanlage für Seltene Erden im Wert von 50 Mio. CAD in Betrieb genommen werden soll. Der Bau dieser Anlage wurde mit öffentlichen Geldern finanziert. Die Anlage hat bereits Seltene-Erden-Metallbarren produziert und wird in den nächsten Monaten in den kommerziellen Betrieb übergehen. Die Anlage ist ausschließlich für die Verarbeitung des Minerals Monazit ausgelegt. Searchlight ist eines von nur zwei Unternehmen mit hochgradigen Monazitzonen an der Oberfläche in Saskatchewan. Die hochgradigen Monazitproben, die Searchlight gefunden hat, wurden in einer Region gesammelt, die sowohl über Straßen als auch über eine Bergbauinfrastruktur verfügt, weshalb das Material vergleichsweise einfach zur neuen Aufbereitungsanlage geliefert werden kann. Derzeit verfügt die neue Monazitaufbereitungsanlage nicht über eine sichere REE-Rohstoffversorgung, da die Einfuhr von Monazitsanden aus Brasilien aufgrund der unerwartet teuren Logistik für den Rohstoff problematisch ist. Das Mineral Monazit ist leicht radioaktiv und muss beim Transport als Gefahrgut deklariert werden. Innerhalb Saskatchewans ist der Transport weniger schwierig und kostengünstiger.

Sollte die Studie erfolgreich sein, könnte sie für Searchlight ein wichtiger Anreiz sein, ein Bohrprogramm zur Ressourcenbestimmung am Kulyk Lake zu beginnen.



Abbildung 1: Stark verwittertes Gestein auf Searchlights Fanta REE-Projekt. Die gemessenen REE-Werte in drei Proben übersteigen die zuvor gemessenen Gehalte in diesem Gebiet um das 10-fache.

Die Tests umfassen insbesondere eine genaue chemische Analyse und Charakterisierung der Fanta-Probe, einschließlich ICP- und Röntgenbeugung sowie Partikelgrößenverteilung. Darüber hinaus umfassen die vorläufigen Aufbereitungstests eine Schwerflüssigkeitsabscheidung, eine Schwerkraft- und Magnetabscheidung sowie eine Flotation.

Stephen Wallace, Chief Executive Officer von Searchlight, sagte: „Diese Tests sind ein wichtiger Schritt, um die Chemie der hochgradigen Fanta-Monazit-Lagerstätte am Kulyk Lake zu verstehen und zu beurteilen, ob das Material in der SRC-Verarbeitungsanlage für Seltene Erden verarbeitet werden kann.“

Das Projekt Kulyk Lake Critical Elements befindet sich etwa 165 Kilometer nördlich von La Ronge, Sask, und 65 Kilometer südlich der Uranmine Key Lake. Das Projekt umfasst 346,7 Quadratkilometer mit mehreren Seltenerdzielen, einschließlich des hochgradigen Seltenerdziels Fanta. Die 37 Claim-Blöcke am Kulyk Lake wurden alle durch Abstecken erworben und befinden sich zu 100 % im Besitz von Searchlight Resources, ohne Lizenzgebühren.

Searchlight erwarb die Lagerstätte Fanta im Jahr 2019 durch Abstecken, basierend auf Probenahme-, Schürf- und Kartierungsberichten aus den Jahren 2009/2010. Die ersten Schürfproben wurden 2009 entnommen und mit einem Seltene-Erden-Analysepaket im Labor des Saskatchewan Research Council analysiert. Die Ergebnisse beinhalten: 56,18 % TREO (Seltene-Erden-Oxide insgesamt), einschließlich 12,49 % CREO, in der historischen Schürfprobe AGKJR001; einschließlich 9,61 % Nd2O3, 2,71 % Pr6O11 und 1.194 ppm (Teile pro Million) Dy2O3. Sowie 30,60 % TREO, einschließlich 6,82 % CREO, in der historischen Schürfprobe AGKJR002; einschließlich 5,21 % Nd2O3, 1,52 % Pr6O11 und 608 ppm Dy2O3Im Jahr 2010 wurden Proben aus einer Reihe von Nachfolgegräben in ähnlicher Weise im Labor des Saskatchewan Research Council analysiert. Ausgewählte Ergebnisse beinhalten: 45,10 % TREO, einschließlich 10,08 % CREO, in der historischen 0,6-m-Grabenprobe DFKJR026; einschließlich 7,64 % Nd2O3, 2,29 % Pr6O11 und 1.114 ppm Dy2O3. Sowie 24,44% TREO, einschließlich 5,49% CREO, in der historischen 0,7-m-Grabenprobe DFKJR025; einschließlich 4,18% Nd2O3, 1,22% Pr6O11 und 735 ppm Dy2O3.

Fazit: Searchlight Resources hat sich in dieser Saison auf sein Uran-/REE-Projekt Kulyk Lake konzentriert. Geologen waren bereits dreimal auf dem Projekt, um den fast 10 Kilometer langen Pegmatit-Gang zu erkunden. Da sich die erhofften Urangehalte nicht bestätigten, hat sich der Schwerpunkt auf die Seltenen Erden im zentralen Teil des Pegmatits verlagert. Die dort in der Vergangenheit gemessenen REE-Gehalte sind extrem hoch. Das nahe gelegene Saskatoon würde aufgrund der kurzen Wege ideale Bedingungen für die Verarbeitung eines Monazitkonzentrats bieten. Außerdem ist die neu errichtete Anlage aktiv auf der Suche nach geeignetem Material. Man darf gespannt sein, wie die Tests zur Gewinnung von REE ausfallen werden. Das Wirtsmineral, Monazit, ist jedoch in der Branche gut bekannt und dürfte keine größeren Herausforderungen darstellen. Gute Ergebnisse würden Searchlight aus dem Nichts in die Gruppe der vielversprechenden REE-Unternehmen katapultieren.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Searchlight Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Searchlight Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.