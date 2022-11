Die Pharmaindustrie befindet sich in einer schwierigen Lage Insider zeigt, welche Auswirkungen der Produktionsrückgang auf die Unternehmen hat (FOTO)

München (ots) - Der deutschen Pharmaindustrie droht im kommenden Jahr ein

Produktionsrückgang von 2,9 Prozent. Zu dieser Erkenntnis kommt der Verband

Forschender Arzneimittelhersteller in seiner Herbstprognose. Verantwortlich für

die schlechten Aussichten sind die explodierenden Energiekosten und ein sich

verschärfender Fachkräftemangel. In vielen Firmen führt dies zunehmend zu Unmut.

Sie reagieren auf den Ausblick panisch und bitten Experten, schnell die vakanten

Stellen zu besetzen, weiß Maximilian Kraft aus eigener Erfahrung.



Durch die aus der Not geborenen Maßnahmen lassen sich die grundlegenden Probleme

nicht lösen, sagt der Recruiting-Experte. Er gewinnt seit vielen Jahren

erfolgreich Fachkräfte für Pharmaunternehmen. Der Spezialist weiß, was

Unternehmen jetzt tun müssen, um ihre Produktionsleistung zu steigern. Was der

Produktionsrückgang für die Betriebe bedeutet und was in Zukunft auf sie

zukommt, erläutert Maximilian Kraft in diesem Artikel.