Valeo hat das 10-millionste Frontkamerasystem mit integrierter Mobileye EyeQ® Technologie am Standort Wemding produziert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Paris, Frankreich (ots) - Am 16. November 2022 hat Valeo zusammen mit Mobileyean seinem bayerischen Standort Wemding die Produktion des zehn-millionstenFrontkamerasystems, das Mobileye Technologie integriert, gefeiert. Valeo istWeltmarktführer für fortschrittliche Fahrassistenzsysteme (ADAS) und hat 2015seine Zusammenarbeit mit Mobileye mit der Integration von "EyeQ®" in die Hard-und Software seines Frontkamerasystems gestartet. EyeQ ist das "System auf einemChip" (System-on-Chip, SoC) von Mobileye. Zusammen mit Partnern wie Valeo hatMobileye Fahrerassistenzsysteme durch die entscheidende Weiterentwicklung derComputervisionstechnologie für die Automobilindustrie revolutioniert. Indem sieihre erstklassigen Technologien miteinander kombiniert haben, konnten Valeo undMobileye mittlerweile mehrere Generationen von Frontkamerasystemen entwickelnund produzieren. Im Fokus der aktuellen engen Zusammenarbeit beider Unternehmensteht die Integration der neuesten Generation des Mobileye SoC in dasFrontkamerasystem sowie in den hochmodernen Zentralrechner und die Software vonValeo.Die Frontkamera von Valeo mit dem Mobileye SoC ist das Herzstück derADAS-Lösung. Sie macht die Straßen sicherer, indem sie wichtige Funktionen wieautonomes Notbremsen, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurhalteassistentunterstützt. Das Frontkamerasystem selbst ist der Schlüssel zum Erreichen derbehördlichen Sicherheitsanforderungen und soll in 100 % aller Neuwagen zumEinsatz kommen. Mittlerweile hat Valeo fast 13 Millionen Frontkamerasproduziert.Marc Vrecko, President der Comfort and Driving Assistance Systems Business Groupvon Valeo, sagt: "Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein erreicht zu haben. Daszeigt eindeutig, dass Valeo im Bereich Fahrerassistenz weiter Fahrt aufnimmt -so wie wir es in unserem Move Up Strategieplan festgelegt haben. Im Jahr 2023wird Valeo weltweit weitere neun Millionen Frontkameras produzieren. Bis 2030werden fast 90% aller Neufahrzeuge mit dieser Technologie ausgestattet sein undder ADAS-Anteil pro Fahrzeug wird sich bis dahin verdoppeln.""Wir sind stolz darauf, unsere Technologien für Computervision in Zusammenarbeitmit unseren Partnern für Millionen von Fahrzeugen auf der ganzen Welt verfügbarmachen zu können. Damit haben wir geholfen, Unfälle und das damit verbundeneVerletzungsrisiko weltweit zu reduzieren", erklärt Nimrod Nehushtan, Senior VicePresident of Strategy and Business Development von Mobileye. "Gemeinsam sehenwir für die nächsten Jahre viele Möglichkeiten, diese Technologien noch