Preissturz bei Immobilien - ein Desaster für die Branche Experte verrät die optimale Zwischenlösung (FOTO)

Augsburg (ots) - Der Immobilienprofi Hendrik Kuhlmann ist im Bereich

Kurzzeitvermietung aktiv. Schon mit seinem Unternehmen BRIGHT erzielte er

innerhalb weniger Jahre beeindruckende Erfolge. Mit BNB Pro Hosting bietet der

Experte zusätzlich Coachings an, die Interessierte beim Aufbau einer eigenen,

lukrativen Existenz in der Kurzzeitvermietung unterstützen.



Immens gestiegene Zinsen, hohe Energiekosten, Lieferengpässe bei den

Materialien: Es ist eine unheilvolle Mixtur, die für erhebliches Kopfzerbrechen

am Immobilienmarkt sorgt. Hausbauer und solche, die es werden wollen, sind durch

die momentane Lage verunsichert oder können sich das Projekt Eigenheim

schlichtweg nicht mehr leisten. Derweil bleiben Makler und Immobilienunternehmer

auf ihren Objekten sitzen und können ihre eigenen Verpflichtungen oft kaum mehr

erfüllen - eine katastrophale Lage, in der ein kühler Kopf und kreatives Denken

vonnöten sind. Beides stellt Immobilienexperte Hendrik Kuhlmann unter Beweis.

Warum die Kurzzeitvermietung die optimale Zwischenlösung ist und wie Eigentümer

die Krise mit diesem Konzept überstehen können, hat der Experte im Folgenden

verraten.