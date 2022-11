LONDON (dpa-AFX) - Die Marktstrategen der Investmentbank HSBC haben am Donnerstag in einem Ausblick auf 2023 ihre Präferenzen für den europäischen Aktienmarkt überarbeitet. So empfehlen Edward Stanford und Amit Shrivastava nun insbesondere den deutschen Markt, den sie mit "Overweight" (bisher "Neutral") einstufen. Großbritannien stufen sie derweil auf "Neutral" herunter.

