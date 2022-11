Positive Daten ohne Kurseffekt – Erholung scheint ausgereizt!

von Sven Weisenhaus

Am Donnerstag vergangener Woche kamen aus den USA die Daten zu den Verbraucherpreisen, vorgestern zu den Erzeugerpreisen und gestern zu den Importpreisen – Anleger am Aktienmarkt können sich derzeit nicht über zu wenige positive Nachrichten in Sachen Inflation beschweren. Denn Verbraucher- und Erzeugerpreise gingen stärker zurück als erwartet. Und auch aus den Importpreisen lässt sich ablesen, dass das Hoch bei der Inflation hinter uns liegt und der Preisdruck deutlich nachlässt.

US-Importpreise mit viertem bzw. siebtem Rückgang in Folge

Im Oktober fielen die Preise für importierte Waren im Vergleich zum Vormonat um -0,2 %. Das ist zwar weniger als die erwarteten -0,4 % und deutlich weniger als die Rückgänge von jeweils mehr als -1 % in den drei Vormonaten, aber es war immerhin das vierte Minus in Folge.