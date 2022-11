"Der Druck des aktivistischen Aktionärs stützt die Stimmung für die Aktien", sagte ein Händler. Teamviewer zahle bis zum Jahr 2026 jede Saison über 50 Millionen US-Dollar an Manchester United, das sei einer der kostspieligsten Sponsoringverträge im europäischen Fußball./bek/mis

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge drängt der aktivistische Investor Petrus Advisers den Spezialisten für Fernwartungssoftware, die immer wieder kritisierten Sponsorenverträge mit dem Fußballclub Manchester United und dem Formel-1-Team von Mercedes zu beenden. Der Fonds hält drei Prozent an dem Unternehmen.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Bericht über den Druck eines Investors auf das Management von Teamviewer zur Beendigung von teuren Sponsorenverträgen hat die Aktie des IT-Dienstleisters am Donnerstag zugelegt. Sie gewann 2,8 Prozent auf 11 Euro und zählte damit zu den größten Kursgewinnern im MDax . Anfang des Monats waren sie auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen und hatten anschließend konsolidiert.

AKTIE IM FOKUS Aktionärskritik an Sponsoring treibt Teamviewer an

