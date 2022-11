Großstadtvergleich im Städteranking 2022 / Der Osten hat das größte Potential in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Im diesjährigen Großstadtvergleich des Städterankings von

WirtschaftsWoche, IW Consult und ImmoScout24 zeigen ostdeutsche Großstädte eine

besonders starke Entwicklung im Dynamikranking:



- Ostdeutsche Städte bieten deutlich größeres Potential für industrielle

Großansiedlungen als west- und süddeutsche Regionen.

- Magdeburg gewinnt das Halbleiterunternehmen Intel mit Fachkräften und gelangt

auf Platz 24. Auch Rostock und Erfurt klettern im Dynamikranking weiter nach

oben.

- Halle (Saale) profitiert vom florierenden Leipzig und schafft es auf Platz 5

der dynamischsten Städte Deutschlands.

- Berlin wird im Dynamikranking von Platz 1 auf Platz 2 verdrängt.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Siedelten sich internationale Großunternehmen seit der WiedervereinigungDeutschlands vornehmlich im Westen und Süden des Landes an, so punkten in denletzten Jahren insbesondere ostdeutsche Großstadtregionen mit verfügbarenIndustrieflächen, grüner Energie und einer wirtschaftsfreundlichenWillkommenskultur. Im Süden und Westen Deutschlands sind große, zusammenhängendeIndustrieflächen nach einer Analyse von IW Consult inzwischen knapp. Der OstenDeutschlands bietet hingegen noch großes Potential für Unternehmensansiedlungen."Eine starke Industrie war und ist die Basis für den wirtschaftlichen AufschwungDeutschlands. Der Osten des Landes hat nun die besten Voraussetzungen für dieAnsiedlung zukunftsfähiger Industrieunternehmen und damit gute Aussichten aufeine dynamische Entwicklung. Die Ansiedlungen des Automobilherstellers Tesla imbrandenburgischen Grünheide und des Halbleiterunternehmens Intel bei Magdeburgsind nur zwei Beispiele von Großinvestitionen in den ostdeutschen Bundesländernder jüngsten Vergangenheit", erklärt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin vonImmoScout24.Magdeburg punktet im Bereich Arbeitsmarkt und gewinnt Intel mit FachkräftenAusschlagegebend für die Standortwahl Intels, nahe Magdeburg zweiHalbleiterfabriken zu bauen, ist die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,die die benötigten Fachkräfte im Bereich Halbleiterphysik ausbildet. ImDynamikranking des Städtetest 2022 erreicht Magdeburg nach einem Sprung nachvorne Platz 24. Im Bereich Arbeitsmarkt landet die Dom-Stadt sogar auf Platz 3.Ein sinkender Anteil von Arbeitslosengeld-Empfänger:innen, die hoheBeschäftigungsrate von Jüngeren und Älteren, sowie die steigendeArbeitsplatzversorgung tragen zur guten Entwicklung des Arbeitsmarktes bei. Auchin den Bereichen Lebensqualität und Wirtschaft legt Magdeburg zu. NiedrigeGewerbesteuerhebesätze entlasten die ansässigen Unternehmen und ermöglichen Raumzum Wachsen.Halle (Saale) überholt Leipzig und landet in der Top5 der dynamischsten Städte