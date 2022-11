WM-Hauptsponsor Adidas muss Arbeitsrechte achten und existenzsichernde Löhne zahlen - Der Kampf gegen Zwangsarbeit muss auch nach der WM weitergehen

Bonn/Münster (ots) - Zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft rufen das

SÜDWIND-Institut und die Romero Initiative (CIR) Aktive dazu auf, sich gegen

Menschenrechtsverletzungen im Zuge der WM einzusetzen. Lange vor der WM waren

die skandalösen Arbeitsbedingungen im Bausektor Katars bekannt, von denen

Arbeitsmigrant*innen aus Nepal, Bangladesch und anderen Ländern des Globalen

Südens betroffen waren. Doch auch in den Zulieferfabriken des WM-Hauptsponsors

Adidas sind die Arbeitsbedingungen inakzeptabel. Näher*innen der WM-Trikots

werden systematisch ausgebeutet. Während der Hersteller Milliardengewinne

erzielt, bleibt den Näher*innen nur ein Hungerlohn.



" 90 Euro kosten die Trikots, die zur WM in riesigen Stückzahlen auf den Markt

kommen. Bei den Näher*innen bleibt 1 Prozent, also 90 Cent ", sagt

CIR-Referentin Sandra Dusch Silva. Dies reiche nicht für ein würdiges Leben.

Lohnausfälle durch pandemiebedingte Stornierungen haben die Situation der

Näher*innen verschärft: In El Salvador wurden den Beschäftigten in der

Textilbranche seit Ausbruch der Pandemie um die 7,5 Mio. Dollar an Löhnen

vorenthalten. Viele Näher*innen, die ohnehin schon in Armut lebten, haben sich

hoch verschuldet oder sind obdachlos geworden.