München (ots) -



- Leasing-Plattform ADAC Fahrzeugwelt und Dacia kooperieren in puncto

Autogasantrieb

- Dacia-Autogasmodelle Jogger, Duster, Sandero und Sandero Stepway verfügbar

- Leasing-Sonderkonditionen für ADAC Mitglieder



Die Plattform ADAC Fahrzeugwelt nimmt die Autogas Pkw (LPG-Liquified Petroleum

Gas) Jogger, Duster, Sandero und Sandero Stepway von Dacia in ihr

Leasingportfolio auf (Eco-G-Modelle). Der Jogger bietet als Siebensitzer viel

Platz und Nutzwert. Als Mix zwischen Kombi und Van ist er vor allem für Familien

geeignet. Der Dacia Sandero hat einen der größten Innenräume seiner Klasse. Der

Dacia Sandero Stepway zeigt erhöhte Bodenfreiheit und eine modulare Dachreling.

Flexibel und trotzdem komfortabel tritt der Duster auf: Ein Auto, das Platz,

modernes Infotainment und Offroad-Qualität vereint. Die Autogasmodelle sind

bivalent. Das bedeutet, dass sie zwei Tanks haben (Benzin und Autogas).





ADAC Mitgliedern mehr alternative Antriebe via Leasing bieten"Wir erweitern unser Leasing-Portfolio aktuell mit Autogas, weil wir den ADACMitgliedern, neben dem Schwerpunkt Elektromobilität in denHerstellerkooperationen, auch weitere alternative Mobilitätsoptionen bietenmöchten. Daher freuen wir uns sehr über den neuen Partner Dacia. Er ist führendim Autogasbereich. Gerade Leasing als Nutzungsoption auf Zeit ist füralternative Antriebsformen ideal. ADAC Mitglieder können unkompliziertausprobieren, ob der Antrieb zu ihrem Mobilitätsprofil passt. Autogas istrelativ preisstabil, ein großer Vorteil im volatilen Kraftstoffmarkt, undaktuell um rund die Hälfte günstiger als Dieselkraftstoff", so Mahbod Asgari,Vorstand der ADAC SE. "LPG ist - trotz eines laut ADAC durchschnittlichenMehrverbrauchs von etwa 10 Prozent - günstiger als Benzin", ergänzt MarkusGroiß, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung. Denis Le Vot, CEO von Dacia,setzt auf die Entwicklungschancen der Kooperation: "Wir sind begeistert, miteinem renommierten Partner wie der ADAC SE eine so starke Produktreihe wieunsere Eco-G Modelle exklusiv für ADAC Mitglieder anbieten zu können. DerAuftritt in der ADAC Fahrzeugwelt markiert einen vielversprechenden Startunserer erfolgreichen Zusammenarbeit und stärkt das Vertrauen in die boomendeMarke Dacia."Weitere Vorteile von AutogasNeben den geringeren Spritkosten führt Hersteller Dacia für Autogas, das einNebenprodukt der Erdöl-Raffinierung und damit ein fossiler Kraftstoff ist,weitere Vorteile ins Feld. Beispielsweise bis zu 13 Prozent geringereCO2-Emissionen als ein vergleichbar motorisierter Benziner. Außerdem stoßen