Plintron führt IMS und VoLTE in Italien ein

Das Projekt wurde im September 2022 nahtlos und ohne Ausfallzeiten für die Abonnenten abgeschlossen und ist die erste Multi-Host-VoLTE-Lösung in der Public Cloud, die 9 Mobilfunkdiscounter in Italien unterstützt.

Subhashree Radhakrishnan, stellvertretende Vorsitzende und Mitbegründerin von Plintron, sagte: „Die IMS-Implementierung in Italien stellt sicher, dass unsere Mobilfunkdiscounter und ihre Endkunden VoLTE-fähig sind und gleichzeitig Sprach- und Datenanrufe tätigen können."

Plintron bietet eine vollständige IMS-Lösung an, die in der Public Cloud bereitgestellt wird. Es handelt sich dabei um eine maßgeschneiderte Lösung, die den eingehenden Datenverkehr nur von bei VoLTE registrierten Kunden an die IMS-Plattform weiterleitet. Dadurch wird vermieden, dass alle eingehenden Anrufe standardmäßig an das IMS geleitet werden müssen, unabhängig vom Registrierungsstatus des Kunden, und es werden keine zusätzlichen Infrastrukturkapazitäten für die Bearbeitung aller Anrufe benötigt. Die Lösung wurde speziell in Verbindung mit HLR/HSS und IN entwickelt, wobei das MAP- und CAP-Protokoll zum Einsatz kommt, ohne dass Änderungen am Netz des Mobilfunkbetreibers und in der Außenwelt erforderlich sind.

Es handelt sich dabei um eine echte Innovation von Plintron, da Mobilfunkbetreiber normalerweise keine andere Wahl haben, als alle eingehenden Anrufe für die gesamte Teilnehmerbasis zum IMS zu leiten. Dies führt zu einer Kapazitätsverschwendung in Form von doppelter Bearbeitung, da das IMS die Anrufe von nicht bei VoLTE registrierten Teilnehmern zur Terminierung zurück an das Mobilfunknetz leiten muss. Das erfordert erhöhte Kapazitäten, um den zusätzlichen Verkehr aufgrund dieser doppelten Bearbeitung und des Loopbacks zu bewältigen. Die Plintron-Lösung stellt sicher, dass nur Anrufe von bei VoLTE registrierten Teilnehmern an das IMS weitergeleitet werden, wodurch die doppelte Bearbeitung entfällt und Kapazitäten eingespart werden.

IMS und VoLTE stehen auf dem Fahrplan von Plintron, um über die öffentliche Cloud auf andere Mobilfunkdiscounter-Kunden in Europa ausgeweitet zu werden.

Informationen zu Plintron

Plintron ist ein Unternehmen für digitale Kommunikationstechnologie, das es Markenunternehmen ermöglicht, Kunden zu gewinnen und zu binden. Es ist der weltweit größte länderübergreifende End-to-End-MVNA/MVNE mit einer Kundenbasis auf sechs Kontinenten. Mit mobilen Netzwerkdiensten in über 30 Ländern auf sechs Kontinenten, die von mehr als 1.000 Telekommunikationsexperten unterstützt werden, hat Plintron mehr als 143 Mobilfunkdiscounter eingeführt und bedient mehr als 165 Millionen Mobilfunkteilnehmer. Plintron hat viele globale Branchenauszeichnungen gewonnen, darunter die Auszeichnung „MVNE des Jahres" auf dem MVNO World Congress 2022.

