BlackLine Studie: Weltweit hält die Mehrheit der Führungskräfte und Finanzexperten die Transparenz über Finanzmittel als überlebenswichtig in wirtschaftlich stürmischen Zeiten (FOTO)

Frankfurt / Los Angeles (ots) - Eine von BlackLine (https://www.blackline.com/) , Inc. (Nasdaq: BL) bei Censuswide in Auftrag gegebene weltweite Umfrage unter C-Level Führungskräften und Fachleuten aus dem Finanz- und Rechnungswesen (F&A) hat ergeben, dass die Befragten einen erheblichen Mangel an Vertrauen haben, wenn es um die Transparenz des Cashflows in ihrem Unternehmen geht. Gleichzeitig deuten die Ergebnisse darauf hin, dass der Überblick über den Cashflow und andere Finanzkennzahlen der Schlüssel dazu sein könnte, wie Unternehmen die wachsenden globalen Wirtschaftsunsicherheiten überstehen.

Die Umfrage wurde unter 1.483 Unternehmensleitern und F&A-Fachleuten vom unabhängigen Forschungsinstitut Censuswide in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Singapur und Australien durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen weltweit aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit mit einem wachsenden Druck und einer genaueren Prüfung der Unternehmensfinanzen rechnen. Gleichzeitig gaben mit 22 Prozent die meisten der weltweit befragten Führungskräfte und Finanzprofis an, dass es zwischen sieben Monaten und einem Jahr dauern wird, bis sie wieder Vertrauen in die Wirtschaft haben - in Deutschland sind mit 19 Prozent die meisten der Meinung, dass es mehr als ein und bis zu zwei Jahre dauern kann. Da die Unternehmen ihre finanzielle Widerstandsfähigkeit gegen die Marktinstabilität stärken wollen, hat die Optimierung des Betriebskapitals und der Prozesse höchste Priorität.

Den Überblick über die Finanzmittel behalten



Angesichts der zunehmenden Rezessionsängste sind vier von zehn der global Befragten (43 Prozent) besorgt, dass steigende Zinssätze dazu führen werden, dass mehr Kunden zu spät zahlen (bei den CEOs sind es sogar 55 Prozent). In Deutschland sind die Befürchtungen mit 47 Prozent sogar noch etwas höher. Ein ähnlicher Prozentsatz mit 42 Prozent (36 Prozent in Deutschland) befürchtet, dass Interessenten oder Kunden weniger Geld ausgeben können, was sich auf den Absatz beziehungsweise Umsatz auswirken könnte. Zudem befürchten 41 Prozent (35 Prozent in Deutschland), dass ihr Unternehmen mit höheren Kosten konfrontiert wird.