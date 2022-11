Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) - Der Spielzeughersteller Schleich hat sich zum Ziel gesetzt,seine Spielzeuge nachhaltiger herzustellen. "Unser Ziel ist es, nur nochnachhaltige Materialien zu verwenden. In einem ersten Schritt werden bis Ende2027 alle unsere Figuren recycelbar oder biologisch abbaubar sein. Außerdemarbeiten wir intensiv daran, recyceltes oder biobasiertes Material für diezukünftige Produktion unserer Spielzeuge zu finden ", erklärt Schleich CEO DirkEngehausen. Darüber hinaus und um die Wiederverwendung von Ressourcen zugewährleisten, optimiert und zertifiziert Schleich seine Produkte undVerpackungen bis Ende 2027 nach den Prinzipien der Cradle toCradle®-Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet unter anderem, dass Schleich Figurenohne Qualitätsverluste recycelt werden. Um dies zu erreichen, arbeitet Schleicheng mit dem renommierten Beratungsinstitut und Innovationspartner EPEA GmbHzusammen. Der Cradle to Cradle®-Gedanke umfasst außerdem die Verbesserung dersozialen und ökologischen Auswirkungen auf die Produktion und die Lieferkette.Die langlebigen und zeitlosen Schleich Figuren werden seit Jahrzehnten vonGeneration zu Generation weitergegeben und haben damit verglichen mit vielenanderen Spielwaren einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck. Ziel derneuen Strategie ist es, diesen Fußabdruck noch weiter zu minimieren. Dabeistehen vier Bereiche im Fokus: Kinder, Spielzeug, der Planet und Menschen. Erstemessbare Erfolge sind bereits durch die Reduzierung der Kunststoffanteile in denVerpackungen sichtbar.Nachhaltiges Spielen ist schon immer fest in der DNA von Schleich verankert.Seit über 85 Jahren stellt das Unternehmen detailgetreues, qualitativhochwertiges und sehr langlebiges Spielzeug her. " Unsere Figuren sind zeitlosund werden schon immer von Generation zu Generation weitergegeben. DieseLanglebigkeit reduziert den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte deutlich ",sagt Dirk Engehausen. "Doch damit können wir nicht zufrieden sein. Wir forschennach langlebigen und ressourcenschonenden Materialien für Produkte undVerpackungen. Schon in fünf Jahren werden unsere Figuren nicht nur recycelbaroder biologisch abbaubar sein, sondern dank der Umsetzung der Cradle toCradle®-Prinzipien sorgen wir auch dafür, dass Schleich Figuren am Ende ihresLebens in den Produktkreislauf zurückgeführt werden, so dass aus einer SchleichFigur im Idealfall eine neue Schleich Figur aus demselben hochwertigen Materialentstehen kann. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur mit diesemganzheitlichen Ansatz zu einer nachhaltigeren Spielzeugindustrie beitragenkönnen."Ziel ist es, das gesamte Unternehmen zu transformieren und alle Bereiche noch